مانور بازگشایی برای ارزیابی میزان آمادگی مدارس برای شروع سال تحصیلی جدید و شناسایی موانع و مشکلات احتمالی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت:این اقدام، وضعیت مدارس را در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید مورد بررسی قرار داده و به رصد فعالیت‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی شده اختصاص دارد.

خدادادی افزود: مدیران مدارس به خوبی تمهیدات لازم را برای آغاز سال تحصیلی فراهم آورده و امیدواریم که شروع سال تحصیلی جدید با روحیه‌ای مثبت و پر از مهر باشد.

امسال بیش از ۱۲ هزار فرهنگی مسئولیت تعلیم و تربیت را برعهده دارند.