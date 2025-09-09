پخش زنده
مانور بازگشایی برای ارزیابی میزان آمادگی مدارس برای شروع سال تحصیلی جدید و شناسایی موانع و مشکلات احتمالی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت:این اقدام، وضعیت مدارس را در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید مورد بررسی قرار داده و به رصد فعالیتها و برنامههای پیشبینی شده اختصاص دارد.
خدادادی افزود: مدیران مدارس به خوبی تمهیدات لازم را برای آغاز سال تحصیلی فراهم آورده و امیدواریم که شروع سال تحصیلی جدید با روحیهای مثبت و پر از مهر باشد.
امسال بیش از ۱۲ هزار فرهنگی مسئولیت تعلیم و تربیت را برعهده دارند.