حدود ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات از ابتدای سال تا پایان مرداد، به تعاونیهای خراسان رضوی پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در بیستمین جشنواره معرفی و تجلیل از تعاونیهای برتر استان، درباره اقدامات و حمایتهای ویژه دولت چهاردهم و تسهیلات اختصاص یافته به تعاونیها گفت: این میزان تسهیلات نسبت به سالهای گذشته، افزایش دو تا سه برابری داشته است.
محمدرضا ولیان افزود: این استان دارای ۱۵ هزار و ۳۳۸ تعاونی ثبت شدهاست که از این تعداد شش هزار و ۹۹۶ تعاونی فعال هستند.
وی ادامه داد: سامانه بخش تعاون از سال ۱۳۹۸ فعال شده است و تعاونیها باید اطلاعات همه اعضای تعاونی، مجامع و صورتهای مالی و صورت جلسههای هیات مدیره تعاون را در این سامانه ثبت کنند و اطلاعاتشان به روز باشد تا از اعتبارات تخصیص یافته بهرهمند شوند.
ولیان درخصوص کمکهای بلاعوض اشتغال روستایی هم گفت: در سال ۱۳۹۸ در مجموع ۱۴۶ میلیارد ریال تسهیلات و در سال ۱۳۹۹ نیز در زمینه کمک بلاعوض روستایی، اشتغال روستایی و خط ویژه سفر ریاست جمهوری به استان در مجموع ۳۶۰ میلیارد ریال تسهیلات به تعاونیها پرداخت شدهاست.
این مسئول یادآور شد: در سال ۱۴۰۰ نیز در قالب تفاهمنامه صندوق کارآفرینی امید که به موارد یاد شده، اضافه شد، در مجموع ۶۹۰ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۱ که حوزه تسهیلات مشاغل خانگی نیز به تعاونیها اضافه شد، در مجموع ۷۷۰ میلیارد ریال تسهیلات به بخش تعاونی پرداخت شد، همچنین در سال ۱۴۰۲ این رقم به یکهزار و ۷۶۰ میلیارد ریال رسید.
در بیستمین جشنواره معرفی تعاونیهای برتر خراسان رضوی، از ۱۳ شرکت تعاونی برتر استان تجلیل شد.