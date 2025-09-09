معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به روز‌های پایانی تعطیلات تابستانی و پیش‌بینی ورود گردشگران به استان، از تامین کالا‌های اساسی برای مسافران و آمادگی دستگاه‌های ذیربط خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اردبیل، بهروز خلیلی در نشست قرارگاه اقتصادی استان اردبیل گفت: دستگاه‌های مرتبط باید با تأمین اقلام ضروری و تنظیم بازار، آمادگی استقبال شایسته از میهمانان را داشته باشند.

وی افزود: احصای نیازمندی‌ها، تامین کالا‌های اساسی و نظارت بر کیفیت پخت نان و فعالیت نانوایی‌ها از اولویت‌های کاری مدیران در این ایام است.

خلیلی با تأکید بر نوآوری و ارائه ایده‌های تحول‌آفرین در حوزه تولید و مدیریت امور تنظیم بازار، الگوبرداری از تجربه‌های موفق سایر استان‌ها را خواستار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از نظارت‌های مستمر بر بازار عرضه اقلام ضروری به‌ویژه مرغ خبر داد و افزود: اقدامات لازم برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌ها در دست اجراست.

خلیلی با اشاره به برپایی نمایشگاه عرضه محصولات در آستانه بازگشایی مدارس، توجه به بهبود کمیت و کیفیت کالا‌های ارائه‌شده را ضروری دانست.

وی بر ضرورت دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی برای ارتقای کیفیت پخت نان تأکید کرد و خواستار پیگیری این موضوعات از سوی دستگاه‌های مرتبط شد.

استان گردشگرپذیر اردبیل با بیش از یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر جمعیت و ۱۲ شهرستان در شمال غرب ایران واقع شده و در تابستان از آب و هوای خنک و مطبوعی برای سیر و سیاحت برخوردار است.