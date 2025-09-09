نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت دار طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موافقت کردند.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس برای بررسی اولویت دار طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موافقت کردند.

محمدرضا کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در تشریح دلایل بررسی اولویت دار طرح مذکور گفت: یکی از موارد این طرح بحث بروز رسانی کرایه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری است. در شرایط کنونی رانندگان در مسایل مختلفی مشکل دارند که باید این مسایل را ساماندهی کرد.

وی ادامه داد: مسایلی همچون سوخت، بیمه و نرخ کرایه باید مورد ساماندهی و بروز رسانی قرار بگیرد که این مسئله از مطالبات رانندگان است.