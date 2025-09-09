برگزاری جشن عاطفهها در بیش از ۲ هزار پایگاه در استان قزوین
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از آغاز جشن ملی عاطفهها در دو هزار و ۳۳۷ پایگاه کمیته امداد در سطح استان برای جمع آوری مایحتاج دانش آموزان نیازمند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، ناصر ظاهری بیان کرد: جشن ملی عاطفهها هر ساله در آستانه بازگشایی مدارس با هدف ترویج فرهنگ احسان و انفاق و جمع آوری مایحتاج دانش آموزان نیازمند برگزار می شود.
وی افزود: پایگاههای جمع آوری کمیته امداد به صورت نمادین همزمان با سراسر کشور در روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه در سطح معابر، مساجد، پایگاههای بسیج، مراکز نیکوکاری برپا می شود.
به گفته مدیرکل کمیته امداد، میعادگاههای نمازجمعه هم در روز جمعه ۲۱ شهریور میزبان پایگاه های کمیته امداد هستند.
ظاهری افزود: هشت هزار دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند که با اعتبارات دولتی، مساعدتهای خیرین و مراکز نیکوکاری برای کلیه این عزیزان لوازم التحریر به ارزش ۴۰ میلیارد ریال تهیه و توزیع شده است.
وی اظهار داشت: مردم خیر و نیکوکار دیار مینودری میتوانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۸۵۱۵ و سامانه سما راسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۸ و سامانه اینترنتی www.emdad۳۳۸۰۸.ir و کد دستوری *۸۸۷۷*۰۲۸# کمکهای خود را به دست دانش اموزان نیازمند برسانند.