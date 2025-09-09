به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان بوشهرگفت: مشمولان طرح کالابرگ الکترونیکی می‌توانند متناسب با نیازخود کالا‌های تعیین شده را خریداری کنند.

سیامک وطن خواه با بیان اینکه محدودیتی در مقدار خرید هر کالا و نشان تجاری وجود ندارد افزود: در صورت خرید بیش از سقف اعتبار تخصیصی، مابه‌التفاوت هزینه باید توسط خریدار پرداخت شود.

وی اظهار داشت: بیش از ۲ هزار فروشگاه زنجیره‌ای و خرد، کار توزیع ۱۱ قلم کالای این طرح را انجام می‌دهند.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی گفت: مشمولان می‌توانند خرید‌های خود را در چند نوبت انجام دهند و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.

وطن خواه اضافه کرد: از روز شنبه ۲۹ شهریور ماه سال جاری اعتبار مرحله چهارم کالابرگ برای دهک‌های درآمدی ۴ تا ۷ واریز خواهد شد و سرپرستان خانوار تا پایان آبان ماه فرصت دارند نسبت به خرید کالابرگ اقدام کنند.

وی بیان کرد: فقط ۷ دهک یارانه بگیر مشمول دریافت کالابرگ الکترونیکی می‌شوند.

جمعیت تحت پوشش دریافت کالابرگ الکترونیکی در استان بوشهر ۶۹۰ هزار نفر است.