ترافیک سنگین در خروجی آزادراه تهران_شمال و یکطرفه شدن جاده چالوس
رئیس پلیس راه تهران بزرگ از ترافیک پر حجم در خروجی آزادراه تهران شمال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
سرهنگ ابراهیم ارزانی در توضیح بیشتر گفت: در حال حاضر در خروجی آزادراه تهران_شمال ترافیک سنگین را شاهد هستیم.
وی افزود: با توجه به بار ترافیکی سنگین این آزاد راه، از مسافران میخواهیم سفر خود را به ساعات دیگر موکول کنند و یا از سایر محورهای شمالی مثل هراز و فیروز کوه تردد کنند.
رئیس پلیس راه تهران بزرگ ادامه داد: همچنین آزاد راه تهران- شمال از ساعت ۰۹۰۰صبح امروز از سمت مرزن آباد مسدود و این محور از تهران به سمت چالوس یکطرفه خواهد شد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا هم از ترافیک فوقسنگین در محور چالوس خبر داد و گفت: تردد خودروها از مرزنآباد به سمت تهران از صبح امروز ممنوع و مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران–شمال و کرج–چالوس نیز بهطور یکطرفه مدیریت میشود.