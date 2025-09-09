معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از جمع‌آوری پایه‌های چوبی خط ۱۳۲ کیلوولت شمالغرب‏ ـ لشکر ـ کیانشهر، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی‌اصغر خدامراد منگری گفت: با هدف افزایش قابلیت اطمینان بهره‌برداری از شبکه فوق توزیع و جلوگیری از حادثه و خاموشی گسترده ناخواسته، پایه‌های چوبی خط ۱۳۲ کیلوولت شمالغرب ـ لشکر ـ کیانشهر، جمع‌آوری شد.

وی با بیان اینکه ارزش سرمایه‌گذاری این اقدام ۱۷۳ میلیارد ریال و در قالب پروژه‌های اصلاح و بهینه‌سازی و عبور از پیک تابستان سال ۱۴۰۴ بوده است، افزود: این طرح شامل جمع‌آوری تعداد ۱۱ پایه چوبی و ۳ پایه سیمانی، جمع‌آوری تعداد یک دکل دو مداره و دو دکل تک مداره موجود، جمع‌آوری هادی ۱۳۲ کیلوولت خط ۷۰۲ از نقطه انشعاب تا پست شمالغرب بوده است.

معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: دیگر اقدامات انجام شده شامل: احداث تعداد ۴ عدد فونداسیون دکل، مونتاژ و نصب تعداد ۴ دکل ۱۳۲ کیلوولت (یک دکل دو مداره و سه دکل تک مداره) و سیم‌کشی هادی پرظرفیت دریک به مقدار ۷ کیلومتر از نقطه انشعاب قدیم تا پست شمالغرب و سیم‌کشی شیلد به مقدار یک کیلومتر، اصلاح فیزینگ در طول خط و جابجایی مدارات PLC در پست شمالغرب بوده است.

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.