مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از گاز رسانی به ۳ شهر سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهنام میرزایی با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: با تزریق گاز در این سه قطعه، مردم منطقه به سوختی پایدار، پاک و ایمن دست یافته‌اند؛ اقدامی که افزون بر حفاظت از محیط‌زیست، کاهش قاچاق سوخت را به همراه دارد و زمینه‌ساز رونق اقتصادی منطقه می‌شود.

وی با بیان اینکه با اجرای این پروژه، شهرهای سراوان، هیدوج و جالق از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند، افزود: احداث این خط لوله، شریان حیاتی توسعه پایدار در شرق کشور که نشانه‌ای روشن از عزم ملی برای عدالت در توزیع انرژی و شکوفایی مناطق مرزی ایران است، به‌شمار می‌آید.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تصریح کرد: اجرای عملیات تزریق گاز با استفاده از خطوط لوله‌ هفتم و یازدهم سراسری گاز و با همراهی همیشگی همکارانمان در شرکت انتقال گاز ایران میسر شد که از تلاش‌های آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم.