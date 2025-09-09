به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: تفاهم نامه احداث پست‌های برق در شهرک‌های صنعتی ۲ و ۳ خرم‌آباد، منطقه ویژه اقتصادی بروجرد و شهرک صنعتی الیگودرز با ظرفیت مجموع ۱۰۵ مگاوات منعقد شد.

فرزاد محمدی با اشاره به ظرفیت برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان اظهار کرد: برق تأمین‌شده برای کل شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تا پایان اسفند ۱۴۰۳، بالغ بر ۲۲۵ مگاوات است که اجرای این تفاهمنامه معادل ۴۷ درصد از این ظرفیت را پوشش می‌دهد.

وی گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه‌های برق‌رسانی ۴۵ درصد است و از مبلغ ۱۴۵ میلیارد تومان این تفاهمنامه، ۶۰ درصد معادل ۸۷ میلیارد تومان تعهد و تاکنون ۵۲ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

محمدی از پیگیری و انعقاد تفاهمنامه دیگری برای سال ۱۴۰۴ خبر داد و تصریح کرد: این تفاهمنامه برای احداث پست برق ۲۳۰/۲۰ کیلوولت در منطقه ویژه اقتصادی ازنا با ظرفیت ۴۰ مگاوات در حال پیگیری می‌باشد.

وی در خصوص بازتوزیع برق تولیدی این پست‌ها در شبکه سراسری یا استان نیز توضیح داد: این پست‌ها به صورت تخصصی، ویژه شهرک‌ها و نواحی احداث می‌شود و برق تولیدی آنها نیز بدون انتقال به شبکه سراسری برای واحد‌های شهرکی و نواحی استان استفاده خواهد شد.