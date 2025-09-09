پخش زنده
به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص)، جمعی از دختران همدانی دور هم جمع شدند و جشن تولدی متفاوت برای رسول رحمت برپا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این مراسم حال و هوایی صمیمی و جوانانه داشت، در این جشن، شرکتکنندگان با خواندن متون کوتاه درباره ویژگیهای اخلاقی پیامبر اسلام(ص) از جمله مهربانی، تواضع و احترام به زنان، تلاش کردند الگوی عملی از زندگی ایشان را برای نسل امروز یادآوری کنند.
همچنین کیکی با طراحی ویژه به مناسبت میلاد پیامبر تدارک دیده شده بود.
پیامبر اکرم در ۱۷ ربیع الاول سال عام الفیل ۵۳ سال قبل از هجرت یعنی ۱۵ قرن پیش در شهر مکه متولد شدند.