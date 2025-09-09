رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اندیمشک از نصب یکهزار و ۱۰۰ مسیرنمای جدید در جاده این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز میرزاوند اظهار کرد: از ابتدای امسال یکهزار و ۱۰۰ تابلوی مسیرنمای جدید با اعتبار بیش از ۳.۵ میلیارد تومان در طول محور‌های شهرستان اندیمشک نصب شده است.

وی با بیان اینکه این اقدام نقش مهمی در ارتقای ایمنی جاده‌های پرتردد شهرستان دارد، افزود: بیشترین تابلو‌های مسیرنما در محور‌های جنوبی (اندیمشک–دهلران، شهرک مدنی) و محور شمالی (اندیمشک- پل زال) نصب شده‌اند و قابلیت دید در شب و شرایط نامساعد جوی را دارند.

میرزاوند ادامه داد: همزمان با این طرح، ۳۸ کیلومتر خط‌کشی، ۷ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت راه‌های اصلی و ۳ کیلومتر روکش آسفالت راه‌های روستایی اجرا شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اندیمشک اضافه کرد: از دیگر اقدامات انجام‌شده در این مدت می‌توان به نصب ۹ هزار عدد بازتاب ایمنی، ۵۲۰ عدد تابلوعلائم، یکهزار و ۲۰۰ استوانه ترافیکی، اجرای ۱۰۰ کیلومتر شیار لرزاننده، احداث ۳.۵ کیلومتر نیوجرسی و تغییر و مرمت روشنایی اشاره کرد.

وی می‌گوید: همه این اقدامات در چارچوب برنامه‌های سالانه ایمن‌سازی راه‌ها انجام می‌شود و اولویت اصلی ما کاهش تصادفات جاده‌ای و تامین سفر ایمن برای شهروندان و مسافران عبوری از محور‌های اندیمشک است.