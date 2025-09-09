پخش زنده
چهارمین جشنواره خرما و هفتمین جشنواره تابستانه شهرداری بافق از ۱۹ تا ۲۱ شهریورماه در نخلستان ۵۰ هکتاری شهرداری بافق برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فرماندار بافق گفت: در بخش علمی جشنواره، پنلهای تخصصی کشاورزی در زمینه کاشت، داشت و برداشت نخل با حضور متخصصان مجرب برگزار خواهد شد.
فلاح افزود: مسئولان استانی مرتبط با حوزه تأمین تسهیلات نیز حضور دارند تا امکان استفاده فعالان این بخش از وامهای تبصرهای و تسهیلات بانکی فراهم شود.
فلاح تصریح کرد: انتقال دانش و تجربه در این حوزه از اهداف مهم جشنواره به شمار میرود.
سیدعلی نوروززاده شهردار بافق نیز اظهار داشت: این جشنواره جلوهای نوین از گردشگری کشاورزی و معرفی ظرفیتهای بومی بافق است که در قالبی علمی، فرهنگی و سرگرمکننده برای تمامی گروههای سنی برنامهریزی شده است.
وی بیان کرد: در این جشنواره علاوه بر معرفی جاذبههای گردشگری، فعالان شاخص حوزه بستهبندی و فرآوری خرما از استانهای مختلف کشور حضور خواهند داشت.
شهردار بافق افزود: برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و ورزشی نیز برای خانوادهها و گردشگران پیشبینی شده است.
وی، در پایان تأکید کرد: شرکت در تمامی بخشهای جشنواره اعم از برنامههای عمومی، کارگاههای علمی و آموزشی برای عموم مردم رایگان خواهد بود.
بافق با بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت نخیلات، قطب خرمای استان یزد محسوب میشود.
در این شهرستان بیش از سه هزار بهرهبردار خرما فعالیت دارند.