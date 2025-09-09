به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و گردشگری نهاوند از آغاز حفظ حریم و عرصه تپه باستانی گیان با مبلغ پنج میلیارد ریال خبر داد و گفت: برای حفظ این اثر تاریخی اقدامات متفاوتی از جمله ثبت آن در فهرست آثار ملی انجام شده است.

محسن جانجان با اشاره به اینکه تاکنون کاوش‌ها و تعیین حریم‌های باستان‌شناسی اثر انجام شده است، افزود: حفظ و نگهداری این اثر تاریخی یکی از اولویت‌های میراث‌فرهنگی شهرستان است.

وی گفت: بخشی از ایجاد حفاظ پیرامون تپه گیان سال‌های گذشته اجرا شده و در حال حاضر نیز ادامه حصارکشی نرده‌ای با هدف حفظ حریم و عرصه تپه و محافظت از آن در حال انجام است.

تپه باستانی گیان در شهرستان نهاوند، در استان همدان، یکی از تپه‌های شاخص پیش از تاریخ با قدمتی هفت هزار ساله است که مدت‌ها به عنوان مرکز گاه‌نگاری (تاریخ‌گذاری) غرب کشور در علم باستان‌شناسی بوده و در سال ۱۳۱۰ به شماره ۳۶ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.