مسئول ایستگاه تحقیقات بیابانی و علوم دامی و منابع طبیعی شهرستان گرمسار از اجرای طرح‌ علمی و تحقیقاتی در بستر حوزه بیابانی و پوشش گیاهی در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، اسماعیل عرب معصومی گفت: ۱۰ طرح تحقیقاتی امسال در این ایستگاه مشغول به فعالیت است که مهم‌ترین طرح‌ها در حوزه‌های گیاهان شورزیی، زراعت چوب، گز شاهی، اصلاح خاک‌های شور و سدیمی است.

وی افزود: ایستگاه تحقیقات علوم دامی و منابع طبیعی گرمسار در روستای نور الدین از توابع بخش مرکزی گرمسار به مساحت ۸۶ هکتار و قدمت ۷۰ ساله مشغول به فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در حوزه بیابان و علوم دامی و منابع طبیعی است.

مسئول ایستگاه تحقیقات علوم دامی و منابع طبیعی گرمسار در ادامه گفت:مهم‌ترین قلمستان سنوبرو گز شاهی که مقاومت خوبی در حوزه بیابانی و شوری خاک و کاشه نیاز به منابع آبی در این ایستگاه برای طرح زراعت چوب مورد اجرا و استفاده است.

وی با بیان اینکه گز شاهی گرمسار به عنوان بهترین گیه بیایانی در کشور معرفی شده است افزود:در حال حاضر طرح تعیین تراکم گز شاهی از ۱۰ استان کشور در این مرکز در حال اجرا است و سالانه ۲۰ هزار قلمه گز شاهی از این مرکز به مناطق مختلف کشور صادر می شود.