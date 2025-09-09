معاون صدای رسانه ملی در مراسم انعقاد تفاهمنامه با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) بر نقش کلیدی رادیو در ارتقای امنیت، آگاهی عمومی و فرهنگ‌سازی اجتماعی تاکید کرد و آن را پیوندی ناگسستنی میان رسانه ملی و پلیس دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون صدای رسانه ملی، در دیدار با سردار سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی اجتماعی فراجا، با تأکید بر اهمیت همکاری میان رادیو و نیروی انتظامی گفت: رادیو به‌عنوان رسانه‌ای ملی، همواره نقش مهم و تأثیرگذاری در شکل‌دهی افکار عمومی، ارتقای فرهنگ اجتماعی و تقویت ارتباط میان مردم و نهاد‌های مسئول ایفا کرده است. همکاری و هم‌افزایی میان رادیو و فراجا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

علی بخشی زاده افزود: پلیس فراجا نه تنها ضابط قانون و حافظ امنیت است، بلکه به‌عنوان نهادی خدمت‌رسان و همراه جامعه، وظیفه هدایت، آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه امنیت و نظم اجتماعی را نیز بر عهده دارد. رادیو با وسعت ملی خود و دسترسی مستقیم به مخاطبان در اقصی نقاط کشور، بهترین بستر برای بازتاب فعالیت‌های شبانه‌روزی پلیس و تبیین عملکرد آنان در جهت ارتقای امنیت عمومی است.

وی با بیان اینکه همکاری رادیو و پلیس الگویی ممتاز برای سایر نهاد‌های خدمت‌رسان است، گفت: الگویی که در آن رسانه و سازمان‌های مسئول دست در دست هم می‌گذارند تا علاوه بر ارتقای امنیت، حس اعتماد، همدلی و مسئولیت اجتماعی در جامعه تقویت شود. این تعامل نه تنها موجب افزایش امنیت می‌شود، بلکه به بازتعریف روابط میان مردم و نهاد‌های رسمی کمک می‌کند و تصویر پلیس را به‌عنوان نهادی مقتدر، اما همراه و انسانی در ذهن جامعه تثبیت می‌کند.

وی ادامه داد: رادیو با داشتن ۱۵ شبکه متنوع، می‌تواند متناسب با ماموریت هر شبکه، برنامه‌سازی‌های تخصصی در حوزه پلیس و امنیت اجتماعی انجام دهد. همچنین، کتاب‌های مرتبط با پلیس و فرهنگ عمومی می‌توانند با صدای گویندگان درخشان رادیو به کتاب‌های صوتی تبدیل شوند و محتوای ارزشمند آموزشی و فرهنگی را در دسترس مخاطبان بیشتری قرار دهند.

معاون صدا افزود: رادیو همچنین توانسته است با تولید مستند‌های رادیویی درباره شهدای نیروی انتظامی فراجا در جنگ ۱۲ روزه، رشادت‌ها و ایثارگری‌های این مدافعان امنیت را برای مخاطبان روایت کند. این مستندها، با بازتاب فداکاری و شجاعت شهدا، هم یاد و خاطره آنان را زنده نگه می‌دارند و هم الگو‌های اخلاقی، وطن‌دوستی و مسئولیت‌پذیری را به نسل‌های جوان منتقل می‌کنند.

سردار سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی اجتماعی فراجا، در بخشی از جلسه گفت: رادیو به‌عنوان رسانه‌ای ملی، فراگیر و تأثیرگذار، همواره نقش اساسی و بی‌بدیلی در انتقال پیام‌ها، اهداف و فعالیت‌های نیروی انتظامی ایفا کرده است. رادیو جایگاه بسیار خوبی در میان مردم دارد و همین موضوع موجب می‌شود که پیام‌های فراجا به بهترین شکل، دقیق و مؤثر از طریق این رسانه به گوش مخاطبان برسد.

وی افزود: پیام‌های پلیس، چه در حوزه فرهنگ‌سازی و پیشگیری، چه در زمینه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، از طریق رادیو با قدرت کلام، گستره پوشش و زبان قابل فهم منتقل می‌شوند و این امر موجب ارتقای اعتماد عمومی و تقویت تعامل میان مردم و پلیس شده است.

سردار منتظرالمهدی تأکید کرد: با همکاری نزدیک‌تر، طراحی برنامه‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده رادیو، می‌توان پیام‌های آموزشی، فرهنگی و اطلاع‌رسانی پلیس را به شکلی اثربخش‌تر به جامعه منتقل کرد. این همکاری نه تنها موجب ارتقای امنیت و آگاهی عمومی می‌شود، بلکه فرهنگ احترام، مسئولیت اجتماعی و همدلی میان مردم را نیز تقویت می‌کند.

وی بیان کرد: رادیو با توانمندی‌های منحصر‌به‌فرد خود، شامل شبکه‌های متنوع و گویندگان توانمند، این امکان را دارد که محتوای پلیس را در قالب‌های متنوع مانند برنامه‌های گفت‌وگومحور، کتاب‌های صوتی و مستند‌های رادیویی به مخاطبان ارائه دهد.

وی در پایان افزود: رادیو با انعکاس پیام‌های پلیس، مخاطبان را در مسیر ارتقای امنیت همگانی شریک می‌سازد.

در بخشی از این مراسم، مهدی آذرمکان، قائم مقام معاون صدا، توضیحاتی پیرامون ساخت مستند‌های رادیویی ویژه شهدای فراجا ارائه کرد که رادیو تهران ساعتی از روز‌های پنجشنبه را به این مستند‌ها اختصاص داده است. همچنین، وحید اسدی، مدیر رادیو جوان، درباره برنامه «یک پرونده، یک روایت» توضیح داد که روایتگر پرونده‌های واقعی است و با فراجا ارتباط دارد. مهدی شهاب تالی مدیر رادیو گفت‌و‌گو، غلامرضا بحیرایی مدیر رادیو پیام و جواد تشکری، مدیر رادیو اربعین نیز درباره ارتباط شبکه‌های خود با نیروی انتظامی و برنامه‌های محور پلیس صحبت کردند.