به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چابهار با بیان این خبر گفت: این بیمارستان یکی از مهم‌ترین طرح‌های حوزه سلامت در جنوب شرق کشور است که قرار بود پاسخگوی نیاز‌های درمانی چابهار و شهرستان‌های همجوار باشد، اما به دلیل مشکلات مالی و محدودیت اعتبارات در سال‌های گذشته روند اجرای آن بسیار کند بوده است.

ناصر وطن‌خواه گفت: در دی ماه سال ۱۳۹۷ که بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی چابهار کلنگ زنی شده تا سال ۱۴۰۰ یعنی با گذشت سه سال هیچ اقدامی انجام نشده بود و در این سال توسط دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر قرارداد ساخت با قرارگاه خاتم الانبیاء منعقد شد و تاکنون با گذشت هفت سال برای گودبرداری و آماده سازی نیمه تمام پی و حفاری‌ها و تجهیز کارگاه شرکت پیمانکار ۵۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چابهار با اشاره به اینکه قرار بود این طرح مهم بهداشتی و درمانی تنها پنج درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: در جریان سفر اخیر رئیس‌جمهور به سیستان و بلوچستان، این طرح؛ اولویت‌دار معرفی شد و با تأکید ویژه دکتر پزشکیان مقرر شد اعتبارات لازم برای تکمیل آن تخصیص یابد تا از رکود خارج شود.

وی ادامه داد: بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی چابهار با دارا بودن بخش‌های تخصصی و فوق‌تخصصی، اورژانس مجهز، امکانات آموزشی و تجهیزات نوین پزشکی، پس از بهره‌برداری یکی از بزرگ‌ترین مراکز درمانی سواحل مکران خواهد بود و می‌تواند مشکلات چند شهرستان را رفع کند.

وطن خواه با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۲۰ میلیارد تومان برای این طرح پیش بینی شده است، تصریح کرد: برای تکمیل این بیمارستان پنج هزار میلیارد تومان نیاز است و این اعتبار نگاه ویژه ملی را می‌طلبد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چابهار نیز با اشاره به جمعیت ۷۰۰ هزار نفری و وسعت خدمات دهی ۴۱ هزار کیلومتر مربعی در ۶ شهرستان زیر پوشش این دانشکده، گفت: هم اکنون با توجه به وسعت، جمعیت و محرومیت حوزه این دانشکده نیاز به یک‌هزار و ۷۶۷ تخت جدید بیمارستانی است تا به شاخص سرانه تخت نزدیک شویم.

دکتر عباس بلوچی با اشاره به کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، آمبولانس و تجهیزات پزشکی در سیستان و بلوچستان افزود: ۳۱ دستگاه آمبولانس برای انجام خدمات رسانی مطلوب در ۶ شهرستان چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد در جنوب استان مورد نیاز فوری است.

وی گفت: چابهار با توجه به جایگاه راهبردی، تجاری، اقتصادی و گردشگری و سفر بیش از یک میلیون مسافر و سرمایه گذار به این شهرستان نیازمند ساخت بیمارستان بیش از یک‌هزار تختخوابی است.

وی با بیان اینکه مرکز شهرستان‌های دشتیاری، قصرقند، زرآباد و کنارک حتی یک تخت بیمارستانی ندارند، افزود: بنابراین ساخت بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی در قصرقند، بیمارستان ۹۶ تختخوابی در زرآباد، بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی در کنارک، ساخت بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی در نگور دشتیاری و ساخت بیمارستان حداقل یک‌هزار تختی در شهر چابهار با توجه به جمعیت این شهرستان‌ها ضروری است.

بلوچی بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی کشور هر چه سریع‌تر به وعده خود که احداث بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی تامین اجتماعی در چابهار، درمانگاه تامین اجتماعی در نیکشهر و کنارک بوده عمل کند تا مشکلات مردم در حوزه سلامت کمتر شود.