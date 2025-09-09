به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمد زارع اقبال آبادی گفت: در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی و با تلاش گروه گشت و بازرسی این اداره، دو حلقه چاه غیر مجاز در منطقه عسکریه یزد شناسایی و سپس توسط مالک در حضور ماموران این اداره بسته و از کار انداخته (پرومسلوب المنفعه) شد.

وی افزود: عمق یکی از این چاه‌ها بالای ۱۰۰ متر و سطح آب آن ۹۸ متر و میزان آبدهی چاه ۸ لیتر بر ثانیه بوده است و عمق حلقه چاه دوم نیز ۵۵ متر می‌باشد.

زارع اقبال آبادی ضمن ابراز درخواست همکاری از مردم در جهت حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی و سطحی گفت: شماره تلفن ۳۱۰۷۷ به‌صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی در خصوص تخلفات حوزه آب است.