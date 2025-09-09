کارشناس هواشناسی مازندران: امروز وفردا جو استان پایدار همرا ه با افزایش نسبی دما بویژه در ارتفاعات استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز وفردا جو استان پایدار همرا ه با افزایش نسبی دما بویژه در ارتفاعات استان شاهد هستیم.
تاکامی با اشاره به اینکه پنجشنبه ضمن کاهش دما افزایش ابر و وزش باد در استان پیش بینی میشود؛ افزود: رگبار پراکنده بیشتر در ساعات بعداز ظهر و شب بویژه در مناطق غربی استان دور از انتظار نیست.
وی گفت:روزهای جمعه و شنبه ضمن اینکه هوا خنک میشود در مناطق بیشتر استان رگبار و رعد وبرق را شاهد هستیم.
کارشناش هواشناسی مازندران با اشاره به اینکه بارشها از نوع رگبار است افزود: موجب جاری شدن روان آب و سیلاب به طور نقطهای و محلی در استان بشود شهروندان جوانب احتیاط را راعایت کنند.
تاکامی در ادامه گفت: دیروز گلوگاه با ۳۵ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۱۰ درجه سانتی گراد خنکترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته وی دریا تا عصر فردا با موج متوسط همراه است برای شنا مناسب نیست، اما برای فعالیتهای صید و صیادی با رعایت جوانب احتیاط بلامانع است.