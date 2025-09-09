برپایی نمایشگاه پاییزه ویژه بازگشایی مدارس در خرمآباد
رئیس اتاق اصناف لرستان از برپایی نمایشگاه پاییزه ویژه بازگشایی مدارس از ۲۳ تا ۳۱ شهریور در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس اتاق اصناف لرستان گفت: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف حمایت از خانوادهها و دانشآموزان، نمایشگاه پاییزه بازگشایی مدارس با حضور واحدهای صنفی فعال مرکز شهر برگزار میشود.
صادق ناصری افزود:در این نمایشگاه، اقلامی شامل نوشتافزار، کیف و کفش، پوشاک و مواد غذایی از جمله برنج تنظیم بازاری و مرغ منجمد برای عرضه آماده شده است تا شهروندان بتوانند خریدی آسان و مقرونبهصرفه داشته باشند.
رئیس اتاق اصناف مرکز لرستان گفت: پیش از شروع نمایشگاه، قیمت همه کالاها توسط بازرسان اتاق اصناف و غرفهداران بررسی و نهایی خواهد شد و تخفیفهایی نسبت به نرخهای سطح شهر اعمال میشود تا خانوادهها بتوانند با صرف هزینه کمتر، کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.
صادق ناصری با تأکید بر اهمیت خدماترسانی به شهروندان گفت: هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه، ایجاد دسترسی آسان و عادلانه به کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز سال تحصیلی جدید است تا خانوادهها بدون دغدغه مالی بتوانند خرید کنند و بازار نیز به طور منظم و کنترل شده مدیریت شود.
بنابر این گزارش، نمایشگاه پاییزه از تاریخ ۲۳ تا ۳۱ شهریور در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی خرمآباد واقع در میدان دانشجو برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند با حضور در غرفهها از این فرصت بهرهمند شوند.