نقش رسانه ملی در ارتقای امنیت اجتماعی بسیار مهم و حائز اهمیت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بهروز رضایی در این دیدار با اشاره به اینکه نیروی انتظامی در برهههای مختلف نشان دادهاند که در انجام وظیفه خود از هیچ تلاشی فروگذار نیستند گفت: کارکنان شریف. نجیب و رشید نیروی انتظامی حافظ مرزهای اخلاقی امنیتی هویتی مالی و جانی ملت ما هستند و در جای جای آن در استان اقتدار آنها به چشم میآید.
سرهنگ گوروئی فرمانده انتظامی آبادان با اشاره به تعامل صدواسیما با پلیس خاطرنشان کرد: نقش رسانه ملی در ارتقای امنیت اجتماعی بسیار مهم و حائز اهمیت است چرا که رسانه با آگاهی بخشی به مردم و انتقال مشکلات اجتماعی به مسئولان امر، در کاهش آسیبها و جرائم نقش بسزایی دارد.