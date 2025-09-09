همزمان با گرامیداشت هفته قزوین و ایام پربرکت هفته وحدت، چهارمین نمایشگاه فصلی کتاب قزوین در فضای دلنشین و تاریخی سرای سعدالسلطنه گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و دسترسی آسان‌تر شهروندان به منابع ارزشمند ادبی و علمی و با مشارکت چشمگیر ناشرانی از شهر قزوین و هشت استان دیگر کشور برپا شده است.

این مشارکت گسترده، تنوع بی‌نظیری از سه هزار عنوان کتاب را در حوزه‌های مختلف ادبیات، تاریخ، هنر، علوم، دین و کودک و نوجوان به ارمغان آورده است که هر سلیقه‌ای را راضی و هر ذائقه‌ای را سیراب می‌کند.

از رمان‌های پرفروش تا کتب مرجع، از آثار کلاسیک تا تازه‌های نشر، قفسه‌های این نمایشگاه گنجینه‌ای از دانش و تخیل را در خود جای داده‌اند.

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این رویداد فرهنگی، تخفیف‌های ویژه و سخاوتمندانه‌ای است که برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.

علاقمندان به کتاب می‌توانند از تخفیف‌های بین ۳۰ تا ۴۵ درصدی بهره‌مند شوند که فرصتی بی‌نظیر برای تکمیل کتابخانه شخصی و تهیه آثار مورد علاقه با قیمتی مناسب‌تر فراهم می‌آورد.

این رویداد مهم فرهنگی تا ۴ مهرماه ادامه خواهد داشت و فرصتی استثنایی برای خانواده‌ها، دانشجویان، دانش‌آموزان و تمامی علاقمندان به کتاب و مطالعه است تا از فضای فرهنگی و تخفیف‌های ارائه شده نهایت بهره را ببرند.