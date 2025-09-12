به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،طرح برق رسانی به ۱۹۷ واحد مسکونی شهر گله دار با هدف ارتقاء زیرساخت‌های عمرانی و تسهیل سکونت در طرح نهضت ملی مسکن با هزینه بیش از سه میلیارد تومان آغاز شد.

این طرح شامل نصب ۲ عدد ترانسفورماتور ۳۱۵ و ۲۰۰ کاوا، ۵۵۰ متر شبکه فشار متوسط و هزار و ۲۰۰ متر شبکه فشار ضعیف است که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده است امسال به بهره برداری رسید.

با بهره برداری از این طرح، زمینه لازم برای واگذاری انشعاب برق به واحد‌های مسکن ملی فراهم شده است و ساکنان می‌توانند نسبت به دریافت انشعاب اقدام کنند.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.