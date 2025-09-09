پخش زنده
امروز: -
مهرداد طاهرخانی شطرنج باز کیش در هشتمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی آماتورهای ایران ویژه بازیکنان دارای رتبه زیر دو هزار و بدون رتبه نایب قهرمان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این رقابتها با شطرنج بازان سراسر کشور در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی زنجان زیر نظر فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
مهراد طاهرخانی در این رقابتها با کسب شش امتیاز از ۹ بازی در جدول B ویژه بازیکنان دارای رتبه زیر هزار و هفتصد و بدون رتبه توانست عنوان نایبقهرمانی زیر ۱۰ سال کشور را از آن خود کند.
هشتمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی آماتورهای ایران در ۹ دور به روش سوئیسی برگزار شد و بازیکنان در هر بازی ۹۰ دقیقه زمان پایه به همراه ۳۰ ثانیه پاداش برای هر حرکت در اختیار داشتند.