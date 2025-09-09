پخش زنده
نماینده مجری طرحهای جهاد آبرسانی استان اردبیل گفت: هماکنون ۲۳ میلیون متر مکعب آب در پشت سد یامچی ذخیره شده که به تدریج با فرا رسیدن فصل پاییز ورودی و خروجی این سد به سمت تراز خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اردبیل، حسن کروبیان افزود: هم اکنون از طریق سد یامچی آب آشامیدنی شهرهای اردبیل، سرعین و مجتمع آبرسانی شهید کسایی ۱ و ۲ تامین میشود و سالانه ۴۶ میلیون متر مکعب آب این سد برای مصرف شهروندان اختصاص مییابد که در افق ۱۴۲۵ این رقم به ۹۷ میلیون متر مکعب خواهد رسید.
نماینده مجری طرحهای جهاد آبرسانی استان اردبیل ادامه داد: تا آبان ماه مشکلی در تامین آب اردبیل وجود ندارد و با ورود فصل آبی جدید امیدواریم با بارشهای احتمالی مهر، آبان و آذرماه میزان ذخیره سدهای استان افزایش داشته باشد.
کروبیان با بیان اینکه ظرفیت ذخیره سد یامچی ۸۲ میلیون متر مکعب است اظهار کرد: علاوه بر انتقال آب از حوزههای دیگر از طریق چاههای داخل شهر اردبیل نیز ۲ میلیون متر مکعب آب به ظرفیت آبرسانی اردبیل افزوده میشود.