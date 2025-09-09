پخش زنده
بخشدار رخ تربت حیدریه به مناسبت هفته وحدت با اهالی سه روستای سنی نشین این بخش دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمد ابراهیم شیبانی، در جمع اهل سنت روستاهای شیله گشاد، معدن و پوستین دوز از توابع بخش رخ با تبریک هفته وحدت، بر ضرورت تقویت همبستگی و انسجام به عنوان عاملی برای عظمت و شوکت مسلمین تأکید کرد و گفت: برنامههای این هفته با محوریت وحدت درروستاهای اهل سنت این منطقه اجرا خواهد شد.
وی با قدردانی از مولویهای اهل سنت منطقه اظهار امیدواری کرد: این ایام سرآغاز فصل تازهای از وحدت، همدلی و همبستگی در بخش، رخ باشد و با توکل بر خداوند متعال، مسیر توسعه و آرامش جوامع اسلامی هرچه بیشتر هموار شود.
شیبانی وحدت و همدلی مردم در بخش رخ را سرمایهای اجتماعی و ضامن امنیت و آرامش منطقه دانست و این انسجام در سختترین شرایط، ضامن آرامش و امنیت منطقه بوده است.
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه اهل تسنن تصریح کرد: مسئولان منطقه وظیفه دارند این همدلی و برادری را بیش از پیش تقویت کنند.
به گفته بخشدار جلگه رخ نمود عینی این وفاق و همبستگی در جنگ ۱۲ روزه آشکار شد؛ تا جایی که تلاش دشمن برای شکستن وحدت مردم ناکام ماند و انسجام ملی به یکی از عوامل اصلی پیروزی بدل شد.