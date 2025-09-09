ارزش سبد سرمایه‌گذاران خارجی فعال در بورس و فرابورس، در پایان مرداد امسال به ۱۷ همت رسید؛ رقمی که نسبت به مرداد سال گذشته، افزایشی قابل‌توجه از ۹ همت را نشان می‌دهد.

افزایش ارزش سبد سرمایه‌گذاران خارجی در بورس و فرابورس به ۱۷ همت

افزایش ارزش سبد سرمایه‌گذاران خارجی در بورس و فرابورس به ۱۷ همت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش مدیریت پژوهش بورس، مجموع ارزش سبد اشخاص حقیقی و حقوقی از ۸۹،۵۲۵ میلیارد ریال به ۱۶۷،۰۴۵ میلیارد ریال در مرداد امسال رسیده است.

براین اساس، ارزش سبد اشخاص حقیقی در بورس و فرابورس در مرداد امسال، ۱۲،۵۷۳ میلیارد ریال و ارزش سبد اشخاص حقوقی ۱۵۴،۴۷۲ میلیارد ریال بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد؛ تعداد سرمایه گذار خارجی از ۴،۸۶۰ میلیارد ریال در مرداد پارسال به ۵،۱۳۳ میلیارد ریال در مرداد امسال رسید.

براین اساس، تعداد سرمایه‌گذاران خارجی حقیقی و حقوقی در مرداد امسال به ترتیب ۳،۴۰۰ و ۱،۷۳۳ نفر بوده است.