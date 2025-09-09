پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته وقف بیش از ١٢ برنامه فرهنگی اجتماعی در شهرستان میناب برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محسن اسفندیارپور رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان میناب گفت: ویزیت رایگان پزشکی، تجلیل از متولیان وقف و برترینهای مسابقات قرآنی، برگزاری محفل انس با قرآن، میز خدمت و کاروان شادی، غبارروبی گلزار و دیدار با خانواده شهدا از جمله این برنامه هاست.
از هجدهم تا ٢٣ شهریور هفته وقف نامگذاری شده است.
بیشتربخوانید:قدردانی دانش آموزان روستای سلخ قشم از یک نیکوکار مدرسه ساز