به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محسن اسفندیارپور رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان میناب گفت: ویزیت رایگان پزشکی، تجلیل از متولیان وقف و برترین‌های مسابقات قرآنی، برگزاری محفل انس با قرآن، میز خدمت و کاروان شادی، غبارروبی گلزار و دیدار با خانواده شهدا از جمله این برنامه هاست.

از هجدهم تا ٢٣ شهریور هفته وقف نامگذاری شده است.

