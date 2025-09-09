پخش زنده
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نشست مشترک دولت و مجلس را که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست غیرعلنی امروز (سه شنبه ۱۸ شهریورماه) نهاد قانونگذاری کشورمان، گفت: امروز نشست غیرعلنی با حضور رئیس جمهور، وزرا و معاونین ایشان و تمامی نمایندگان برگزار شد.
وی اظهار کرد: جلسه مذکور در ادامه سلسله جلساتی بود که از ابتدای شکلگیری مجلس با دولتها برگزار شده است؛ ما خیر و برکت زیادی را در این جلسات دیدهایم و حداقل میتوان اذعان کرد به موجب این جلسات به فهم مشترکی بر سر مسائل و اولویتهای جامع و مطالبات مردم میرسیم.
گودرزی افزود: رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه گزارشی از روند اجرای قوانین خصوصاً قانون برنامه هفتم و اولویتها از زاویه نگاه دولت و این سازمان ارائه کرد.
وی تاکید کرد: توازن میان منابع و مصارف، کوچک سازی دولت و افزایش بهرهوری و همچنین رفع ناترازیها در قالب بودجه ریزی صحیح دارای اهمیت است و باید مورد توجه قرار بگیرد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره اظهارات رئیس جمهور در این نشست، ادامه داد: آقای پزشکیان تاکید کرد با توجه به تجاربی که از ضعفها و قوتها در برنامهریزی بودجه سال ۱۴۰۴ به دست آوردهایم، باید بودجهای تدوین کنیم که اولویتها را در نظر بگیرد و هماهنگی، توازن و همترازی میان مصارف و درآمدها در آن دیده شود.
وی با بیان اینکه روسای کمیسیونهای اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس و همچنین ۶ نفر از نمایندگان نکاتی را در جلسه غیر علنی امروز مطرح کردند، گفت: مجلس بر بازتوزیع ثروت تاکید کرد، زیرا با توجه به ظرفیتهای کم نظیری که در کشورمان وجود دارد و حجم گسترده منابعی که در اختیار است، چشم انداز روشن و پر امیدی پیش روی ملت ایران قرار دارد. همچنین نمایندگان تاکید کردند به جای تولید منابع باید به دنبال خلق ثروت برویم.
گودرزی در این راستا، بیان کرد: همچنین بحث تامین مالی برای حمایت از تولید و زیرساخت و حل مسئله و معضل مسکن که یکی از مطالبات جدی جامعه محسوب میشود، مورد تاکید قرار گرفت. با توجه به گفتوگوها و هماهنگیهای صورت گرفته، آثار این نشست در بودجهریزی ۱۴۰۵ خودش را نشان خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان در حوزه سیاست خارجی تاکید کردند که دولت و مسئولان مربوطه باید مبتنی بر عزت و اقتدار ملت با دشمنان صحبت کنند، گفت: همه ما باید به نحوی در حوزه سیاست خارجی موضعگیری کنیم یا دست به اقدام بزنیم که دشمنان بدانند این ملت، ملت مقاومت هستند و آزموده را آزمودن خطا است. این ملت نشان داده اهل تسلیم در برابر دشمن نیست و حاضر نخواهد شد بر سر اصول و مبانی خودش و همچنین خطوط قرمز در برابر دشمن کوتاه بیاید لذا دشمن باید در برابر عظمت ملت ایران سر تعظیم فرود بیاورد.
گودرزی تصریح کرد: رئیسجمهور و مقامات دولت تاکید کردند، وحدت و انسجام میتواند در گره گشایی از کار مردم اثرگذار باشد؛ این موضوع از جمله توصیههای اکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز محسوب میشود، زیرا ایشان بارها بر بحث وحدت میان مجلس و دولت تاکید کردهاند.