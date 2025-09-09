پخش زنده
امروز: -
دیدار والیبال خاطره انگیز آمریکا و صربستان و هفته هشتم بازیهای لیگ برتر فوتسال، از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش امروز والیبال خاطره انگیز رده بندی قهرمانی جهان ۲۰۱۸، را پخش می کند.
این دیدار ساعت ساعت ۱۲:۳۰، بین دو تیم آمریکا و صربستان است.
در چارچوب رقابتهای هفته هشتم لیگ برتر فوتسال، امروز بین تیمهای گوهر زمین و گیتی پسند به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش میشود.
شبکه ورزش در چارچوب هفته هشتم بازیهای لیگ برتر فوتسال، از ساعت ۱۷ جدال تیمهای گوهر زمین سیرجان و گیتی پسند اصفهان را در سالن امام علی سیرجان با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میکند.
گوهر زمین سیرجان از هفت بازی اخیر ۱۲ گل خورده و ۱۴ گل به ثمر رسانده است. گیتی پسند اصفهان هم از هفت بازی اخیر ۹ گل خورده و ۲۷ گل به ثمر رسانده است.