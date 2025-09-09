به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛مسابقات کشوری فوتسال بانوان زیر ۱۹ سال با حضور تیم‌های گیلان، خراسان‌های رضوی وشمالی، اردبیل، بوئین‌زهرا و تنکابن از مازندران به میزبانی تنکابن در سالن ورزشی امام رضا (ع) برگزار شد.

این رقابت‌ها در چارچوب انتخابی برای مسابقات کشوری برنامه‌ریزی شده و تیم‌ها در فضایی پرشور به مصاف یکدیگر رفتند.

در حاشیه این رقابت‌ه، مسئول برگزاری مسابقات گفت: این رقابت‌ها در ۵ گروه و با هدف شناسایی استعداد‌ها و معرفی چهره‌های برتر برای حضور در سطح کشوری برگزار شد.

ژیلا صفری یکی از مهم‌ترین اهداف این مسابقات را ایجاد فرصت برابر برای ورزشکاران استان‌های مختلف و فراهم کردن شرایط برای حضور قوی‌تر در میادین ملی اعلام کرد.

در پایان هیئت‌های فوتسال، خراسان رضوی، تنکابن و گیلان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب نمودند.