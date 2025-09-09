قزوین فرصتی بینظیر برای جذب سرمایهگذاری در کشور است
استاندار در نشست تخصصی بررسی فرصتهای سرمایهگذاری استان در نهاد ریاستجمهوری گفت: قزوین یک استان صنعتی با ظرفیتهای بیبدیل گردشگری و کشاورزی است که میتواند نقشی ملی و فرامنطقهای در توسعه کشور ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، محمد نوذری با بیان اینکه رشد و توسعه استان قزوین گامی مهم در جهت توسعه ملی محسوب میشود، اظهار کرد: تولید ۵۰ درصد شویندههای کشور و صادرات ۶۵ درصد آن، رتبه نخست تولید شیشههای دارویی، چرخ خیاطی و قارچ، تولید ۲۸ درصد روغن نباتی کشور، نقش ممتاز در تولید مرغ و تخممرغ، رتبه چهارم کاشی و سرامیک و تولید بیش از هزار و ۲۹۰ نوع محصول از مجموع چهار هزار واحد صنعتی فعال در استان، تنها بخشی از توانمندیهای قزوین است که جایگاه ویژهای در صنایع غذایی و محصولات استراتژیک کشور دارد.
نوذری با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی قزوین تصریح کرد: قزوین در دوره صفویه پایتخت ایران بوده و یادگارهای ارزشمندی از دوران سلجوقیان، صفویان و قاجار در این کهنشهر برجاست؛ حضور چهرههای علمی بزرگی همچون حمدالله مستوفی و انبوهی از مفاخر و مشاهیر، قزوین را به خاستگاه اندیشه و فلسفه ایرانی تبدیل کرده است
وی افزود: امروز نیز کوههای الموت و قلعه تاریخی حسن صباح که در آستانه ثبت جهانی یونسکو قرار دارد، کاروانسرای سعدالسلطنه بهعنوان بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده خاورمیانه و آیینهای منحصر به فردی همچون پنجاهبدر و جشن انگور، جلوهای از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی قزوین است.
استاندار با اشاره به موقعیت جغرافیایی و زیرساختی استان افزود: وجود آزادراهها، بزرگراهها، خطوط ریلی و مسیرهای مواصلاتی متعدد، قزوین را به گره ارتباطی و یکی از استراتژیکترین استانهای کشور تبدیل کرده و فرصتی بینظیر برای جذب سرمایهگذاری فراهم ساخته است.
وی همچنین از همکاری بانکها در حوزه مسئولیتهای اجتماعی قدردانی کرد و خبر داد: ظرف یک ماه آینده شاهد افتتاح یک مجتمع بزرگ بیمارستانی و درمانی همراه با مجموعه هتل و گردشگری در استان خواهیم بود.
نوذری در پایان تأکید کرد: ایجاد دهها هزار فرصت شغلی با استفاده از طرحهای توسعهای پیشنهادی استان، گامی مهم برای توسعه ملی و فرامنطقهای است، امیدواریم سفر پرخیر و برکت رئیس جمهور به قزوین، زمینهساز شتاب در مسیر رشد و شکوفایی این استان شود.