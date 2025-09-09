تأکید بر نصب برچسب ویژه برای سرویس مدارس لرستان
معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه نصب برچسب ویژه برای سرویسهای مدارس ضروری است گفت: این هولوگرامهای امن و غیر قابل جعل، به شناسایی سریع و آسان خودروهای مجاز کمک خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، شورای ترافیک لرستان با محوریت ساماندهی سرویس مدارس برگزار شد که مصوباتی از جمله ضرورت نصب برچسب ویژه و ممنوعیت مدیران مدرسه در انعقاد قرارداد مستقیم با رانندگان را داشت تا در کنار اقدامات ترافیکی شهرداریها، مشکلات این بخش به حداقل برسد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان در این جلسه گفت: ساماندهی سرویس مدارس استان پیش از بازگشایی مدارس ضروری و نصب برچسب ویژه (هولوگرام) برای سرویسهای از موارد مورد تأکید است.
مهدی مجیدی اظهار کرد: ساماندهی پیش از موعد سرویسها و داشتن هولوگرام در دستور کار شورای ترافیک استان قرار دارد تا تردد دانشآموزان با امنیت و آرامش انجام شود.
وی با بیان اینکه ساماندهی سرویس مدارس یکی از دغدغههای جدی خانوادهها است گفت: در این راستا بر هماهنگی راهنمایی و رانندگی، شهرداریها، حوزههای حمل و نقل و فرمانداریها برای این مهم تاکید شده تا والدین با آرامش خاطر فرزندان خود را راهی مدارس کنند.
مجیدی ادامه داد: ارتقای وضعیت چراغهای تقاطع و نصب دوربینهای پایش ترافیکی به ویژه در مرکز استان نیز مطرح و مقرر شده است وضعیت خرم آباد در حوزه پایش و نظارت ترافیکی ارتقا یابد.
وی تأکید کرد: با توجه به در پیش بودن بازگشایی مدارس، ایمنسازی مقابل آموزشگاهها به ویژه مدارس ابتدایی و خطکشی معابر در اولویت قرار گرفته تا دانشآموزان در فضایی امن رفتوآمد کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به موضوع استفاده از ظرفیت حیاط مدارس در بافت مرکزی خرمآباد و شهرستانهای بزرگ گفت: با قول مساعد مدیرکل آموزش و پرورش استان مقرر شد از این ظرفیت در راستای کاهش ترافیک و استفاده عموم شهروندان بهرهبرداری شود که این اقدام با اولویتبندی و هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش اجرایی خواهد شد.
مجیدی همچنین با اشاره به نقش توسعه نامتوازن شهری در بروز مشکلات ترافیکی افزود: رشد جمعیت و تغییر کاربریها سبب شده است محلاتی که پیشتر فاقد امکانات آموزشی مناسب بودند، همچنان با کمبود مدرسه مواجه باشند و خانوادهها ناگزیر فرزندان خود را برای استفاده از مدارس باکیفیت به نقاط دیگر شهر بفرستند که این موضوع باعث افزایش ترددهای روزانه و تشدید بار ترافیکی شده است.
وی ادامه داد: اگرچه احداث مدارس غیرانتفاعی و مراکز ویژه در برخی نقاط شهر کیفیت آموزشی را ارتقا داده، اما توزیع نامتوازن این امکانات باعث تردد روزانه خانوادهها شده که پیامد آن فشار مضاعف بر معابر و افزایش حجم سفرهای شهری است.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در ادامه این نشست گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم در آستانه سال تحصیلی جدید، ساماندهی سرویس مدارس است که بر اساس آییننامه جدید، مدیران مدارس حق انعقاد قرارداد مستقیم با رانندگان را ندارند و تنها نقش نظارتی ایفا میکنند.
سید عیسی سهرابی بیان کرد: شرکتهای دارای صلاحیت، طرف قرارداد قرار میگیرند تا از بروز مشکلات گذشته جلوگیری شود، چراکه در برخی موارد افراد فاقد شرایط لازم بهعنوان سرویس دانشآموزی انتخاب شده بودند.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده، توافق و پیشقراردادها با شرکتهای حملونقل در حال نهایی شدن و آموزش و پرورش مقید است نقش خود را در این قالب قانونی و مشخص ایفا کند تا طرف حسابها نیز شفاف باشند.
سهرابی با اشاره به مشکلات ترافیکی اطراف مدارس گفت: یکی از عوامل اصلی ایجاد ترافیک، تجمع والدین به دلیل نبود مدیریت مناسب پارکینگ در اطراف مدارس است که نیازمند همکاری دستگاههای مسئول و رعایت فرهنگ ترافیک از سوی خانوادههاست.
وی سه محور مهم را در مدیریت آغاز سال تحصیلی برشمرد و بیان کرد: مدیریت ترافیک و ایمنی معابر، حملونقل دانشآموزان و فرهنگسازی در حوزه آموزش ایمنی از اولویتهای اصلی هستند همچنین نصب تابلوهای هشداردهنده در اطراف مدارس و ایجاد راهکارهای ایمن در حاشیه جادهها باید در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان خاطرنشان کرد: تفاهمنامههای گذشته در زمینه فرهنگسازی و آموزش ایمنی همچنان برقرار است و آمادگی داریم در بخش آموزش همگانی، هم برای دانشآموزان و هم برای خانوادهها، اقدامات لازم را اجرا کنیم.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان نیز در ادامه این نشست گفت: شهرداریهای استان موظف هستند عملیات خطکشی معابر را پیش از آغاز سال تحصیلی و ایام نوروز انجام دهند.
سرهنگ کریم فاخری افزود: ایمنسازی مقابل مدارس بهویژه در نقاط پرخطر باید در اولویت باشد تا دانشآموزان هنگام ورود و خروج، با خطرات کمتری مواجه شوند.
وی بر لزوم ساماندهی سرویسهای مدارس تأکید کرد و اظهار داشت: شهرداریها با همکاری آموزشوپرورش باید الگوی واحدی برای سرویسها تعریف کنند و خودروهای رسمی سرویس مدارس دارای برچسب مشخص و نصبشده بر روی شیشه باشند تا با هرگونه فعالیت خارج از این چارچوب برخورد شود.