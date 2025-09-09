پخش زنده
سه هزار بسته تحصیلی به ارزش هر یک بیش از یک میلیون تومان در قالب طرح «مهر تحصیلی»، بین دانشآموزان نیازمند توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: یکی از برنامههای ثابت اوقاف «قرار دوازدهم» است که در ۳۵ بقعه هر ماه برگزار می شود که متناسب با ایام ، برای تامین بستههای حمایتی مانند نوشت افزار و یابستههای معیشتی هزینه می شود .
وی اضافه کرد: سالانه بالغ ۳ میلیارد تومان برای حمایت از دانشآموزان بیبضاعت هزینه میشود.
حجتالاسلام صالحی، از تهیه و توزیع سه هزار بسته تحصیلی شامل کیف و لوازمالتحریر به ارزش بیش از یک میلیون تومان برای هر بسته خبر داد که مستقیماً به موسسات خیریه و دانشآموزان نیازمند در مقاطع ابتدایی و راهنمایی تحویل میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه تصریح کرد: اداره اوقاف مجری نیت واقفان است و تمام فعالیتها بر اساس نیازهای واقفان و با رعایت کامل نیات آنها انجام میشود.