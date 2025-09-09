وجود ۵۰ ساختمان پرخطر در تهران مشابه وضعیت پلاسکو
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: از مجموع ۶ هزار مرکز آموزشی و پژوهشی در این کلانشهر، در موضوع ایمنسازی ۴۳ پرونده در سازمان آتشنشانی ثبت شده که سه پرونده منجر به تأییدیه ایمنی شده و مابقی در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
قدرتالله محمدی در توضیح بیشتر اظهار کرد: در شهر تهران حدود ۶ هزار مراکز آموزشی و پرورشی دولتی و خصوصی وجود دارد که هزار و ۵۰۰ مرکز آن مهدکودک به عنوان حضور کودکان است به همین منظور موضوع ایمنسازی این اماکن بسیار مهم است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: در موضوع آموزش مدیریت بحران به دانشپژوهان پیشرفت خوبی حاصل شده، اما در موضوع ایمنسازی مدارس هنوز عقب هستیم و باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.
به گفته وی، در بخش ایمنسازی مراکز آموزشی و مدارس تهران با آمار بسیار ضعیفی روبهرو هستیم، به دلیل هزینههای سنگین، آموزش و پرورش به تنهایی از عهده این بار سنگین مالی بر نمیآید و باید در این زمینه از سوی متولیان اقدامات جدی صورت گیرد، وجود حتی یک خاموشکننده دستی در مدارس میتواند از حادثه ناگوار جلوگیری کند.
روند ایمنسازی ساختمانهای ناایمن در پایتخت در ماههای اخیر تغییر چندانی نکرده است
محمدی ادامه داد: روند ایمنسازی ساختمانهای ناایمن در حال انجام است، سازمان آتشنشانی شهر تهران پس از بازدیدهای میدانی و تخصصی تعداد ۱۲۹ ساختمان ناایمن را شناسایی کرد که روند ایمنسازی ساختمانها چند ماهی است تغییر چندانی نکرده است.
وی افزود: برخی از این ساختمانها در محدوده بازار تهران قرار دارد. به هرحال روزانه ۱.۵ میلیون نفر از بازار تردد دارند و با هر اتفاق در این محدوده، وضعیت ناگواری رخ میدهد و از همه مهمتر بازار تهران قلب اقتصادی کشور است. در مجموع در موضوع ایمنسازی ۳۵۰ اماکن ناایمن را شناسایی کردیم که البته تعدادی از این اماکن با همکاری مالکان ایمنسازی را شروع کردند؛ اما بخشی از پاساژها و سراهای تجاری همچنان ناایمن است.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ادامه داد: برخی مالکان این اماکن به شدت مقاومت میکنند، اما برای نجات جان انسانها در حال برنامهریزی و اقدامات لازم هستیم تا بتوانیم این اماکن پرازدحام را ایمنسازی کنیم.
مالکان همکاری لازم برای ایمنسازی این اماکن را ندارند
به گفته وی، اکنون ۴۰ تا ۵۰ ساختمان پرخطر در شهر تهران وجود دارد که میتواند همچون حادثه تلخ پلاسکو حادثهآفرین باشد و در عین ناباوری مالکان اصلا همکاری لازم در خصوص ایمنسازی این اماکن ندارند. معتقدیم که ایمنسازی پاساژها هزینه نیست بلکه نوعی سرمایهگذاری است، زیرا با هر حادثه آتشسوزی در این مجتمعهای تجاری، مالکان و کاسبان چندین برابر هزینه ایمنسازی متضرر میشوند به همین منظور از هیات امنا این پاساژها درخواست شده که در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند البته تاکنون چندین مورد اخطار به این گونه پاساژها ارسال شده و امیدواریم که این موضوع اجرایی و عملیاتی شود.
محمدی تأکید کرد: در همین چند ماه اخیر چندین مورد آتشسوزی در اماکن تجاری داشتیم که به دلیل ناایمن بودن در سیستم برق و سایر موارد هزینههای سنگینی را به مالکان تحمیل کرد.
وی در خصوص مصوبه سختی کار آتشنشانان نیز گفت: در آستانه هفتم مهرماه روز آتشنشانی قرار داریم ما دو سال است که پیگیر مصوبه سختی کار آتشنشانان هستیم، اما موضوع مهم این است که همه آتشنشانان کشور از امتیاز سختی کار بهره میبرند، اما آتشنشانان شهر تهران این امکان را ندارند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود: در همین راستا لایحهای به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که از نمایندگان مردم میخواهیم این لایحه هرچه زودتر به صحن علنی برود تا مشکل آتشنشانان شهر تهران برطرف شود.