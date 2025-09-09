با تخصیص بیش از هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به واحد‌های صنعتی و تولیدی گیلان، تأمین سرمایه در گردش و رفع موانع مالی ۱۸ شرکت در استان فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حق شناس در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان اینکه مشکلات بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی ۱۸ واحد تولیدی در این نشست بررسی و برای آن چاره اندیشی شد، گفت: در همین راستا بیش از هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید برای پشتیبانی از صنایع و کارخانجات گیلان تخصیص یافت.

استاندار با اشاره به اتخاذ تصمیمات مهم درخصوص مشکلات کارخانجات قطعه‌سازی استان، افزود: این واحد‌ها به دلیل مسائل مربوط به تأمین اجتماعی، بدهی‌های مالیاتی و چالش با شرکت توزیع برق خواستار تمدید مهلت برای پرداخت بدهی‌های خود بودند که با موافقت اعضای کارگروه، مهلت‌های جدیدی برای آنها تصویب شد.

وی ادامه داد: کارخانجات قطعه‌سازی استان محصولات خود را به صنایع خودروسازی کشور عرضه می‌کنند، اما دریافت مطالبات آنها با تأخیر زمانی همراه است، همچنین، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خودروسازان به این واحد‌ها با فاصله زمانی انجام می‌شود که این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای چرخه تولید استان می‌شود.

استاندار گیلان تصریح کرد: برای کمک به این واحد‌های صنعتی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید علاوه بر سه مهلت سه‌ماهه‌ای که اداره کل امور مالیاتی استان در نظر گرفته بود، یک فرصت سه‌ماهه دیگر نیز تصویب کرد تا امکان توافق و تسویه برای قطعه‌سازان فراهم شود.