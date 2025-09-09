

به گزاش خبرگزاری صدا و سیما ، در این نشست دکتر تاجبخش مدیر برنامه ریزی، گسترش و استاندارد‌های آموزشی در خصوص روند تصویب این رشته در کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی و شورای آموزشی دانشگاه و اهمیت راه اندازی آن توضیحاتی را بیان کرد.

در ادامه دکتر محمدکاظم حسنوند عضو هیات علمی دانشکده هنر با اشاره به دلایل توجیهی ایجاد این رشته اظهار داشت: امروزه مراکز آموزش عالی متعددی اقدام به راه اندازی رشته‌های هنر‌های تجسمی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نموده‌اند، که اکنون تنها رشته‌ای که در مقطع دکتری مرتبط با هنر‌های تجسمی فعالیت می‌کند رشته پژوهش هنر است. متأسفانه این امر پاسخگوی برخی از نیاز‌ها و تقاضا‌های فراوان فارغ التحصیلان هنر‌های تجسمی نیست به نحوی که هر ساله تعداد زیادی از فارغ التحصیلان رشته‌های هنر‌های تجسمی (مانند: نقاشی، ارتباط تصویری، تصویرسازی، انیمیشن، مجسمه سازی، عکاسی و صنایع دستی)، امکان ادامه تحصیل در تخصص خود را ندارند.

وی افزود: از طرف دیگر فارغ التحصیلان هنر‌های تجسمی خارج از کشور و گرایش‌های مرتبط با آن نیز تعداد بسیار اندک و انگشت شماری هستند که به دلایل شرایط آموزشی متفاوت، به سختی می‌توان آنها را جذب کرد و در برخی موارد ممکن است مطالعات آنها در زمینه غیرمرتبط و متفاوت با نیاز‌های جامعه اسلامی ایران شکل گرفته باشد.

وی خاطر نشان کرد: راه اندازی دوره دکتری هنر‌های تجسمی می‌تواند بخش بسیار قابل توجهی از کمبود‌ها و مشکلات وزارتخانه‎ها، نهاد‌ها و مراکز آموزش عالی هنر در کشور و مراکز پژوهشی و فرهنگی کشور را مرتفع نموده و به توسعه هنر و فرهنگ کهن و معاصر ایران، در کشور و در سطح منطقه و معرفی آن به کشور‌های اسلامی و جهان کمک شایانی نماید.

وی در ادامه به اهمیت راه اندازی این رشته، برنامه درسی رشته، اعضای هیات علمی مدرس رشته، سابقه رشته در دانشگاه‌های کشور و دانشگا‌های معتبر خارجی، وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان رشته در سال‌های گذشته، امکانات دانشکده، دروس تخصصی و جدول ترم بندی دروس اشاره کرد.

سپس دکتر یگانه رییس دانشکده هنر نیز راه اندازی این رشته را گامی مثبت در راستای تربیت هنرمندان و اساتید توانمند و متعهد و نیز توسعه متوازن رشته‌ها و گروه‌ها در دانشکده عنوان کرد.

در ادامه پس از ارائه نظرات از سوی اعضای شورا، راه اندازی دوره دکتری «هنر‌های تجسمی» با اکثریت آرا به تصویب رسید.