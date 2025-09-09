خودرو‌های سواری شخصی مدل ۱۳۹۷ به بعد در چهارمحال و بختیاری رایگان دو گانه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری گفت: طرح رایگان دو گانه سوز کردن تاکسی، وانت و تاکسی‌های اینترنتی ادامه دارد و خودرو‌های سواری شخصی مدل ۱۳۹۷ به بعد نیز در این طرح با ثبت نام درسامانه اینترنتی GCR.niopdc.ir به صورت رایگان دو گانه سوز می‌شوند.

تیموری افزود: مالکان خودرو‌های سواری شخصی مدل ۱۳۹۷ به بعد و تاکسی، و انت وتاکسی‌های اینترنتی با مراجعه به سامانه GCR.niopdc.ir درخواست خود را برای رایگان دو گانه سوز کردن خودرو در کارگاه‌های مجاز، ثبت کنند.

مالکان خودرو‌های واجد شرایط طرح دوگانه سوزکردن رایگان توجه داشته باشند در صورت مشاهده هرگونه دریافت وجه غیرقانونی و یا تخلف باشماره تلفن ۹۱۰۱۲۹۶۱ -۰۲۱ یا شماره تلفن ۹۱۰۱۳۷۹۱ -۰۲۱ (داخلی ۳) تماس بگیرندیا از طریق درگاه اینترنتی IRNGV.ir (بخش تماس با ما) جهت ثبت شکایت اقدام کنند.

وی گفت: همچنین مالکان خودرو‌های واجد شرایط رایگان دو گانه سوز کردن این نکته را مد نظر داشته باشند که هنگام ثبت نام تبدیل خودرو به دو گانه سوز، با کد ملی مالک و شماره موبایل به نام مالک ثبت نام در سامانه GCR.niopdc.ir بایدانجام گیرد.

دوگانه‌سوز کردن خودرو‌ها به معنای استفاده هم‌زمان از بنزین و گاز طبیعی فشرده (CNG) به‌عنوان سوخت خودرو است. ​و با دو گانه سوز کردن خودرو، مالکان خودرو‌های دو گانه سوز از صرفه اقتصادی خوبی در هزینه‌های شخصی برخوردار می‌شوند.