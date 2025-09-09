پخش زنده
مشاور دستیار مقام معظم رهبری و رئیس بنیاد ایران پیشرفته با اشاره به نقش فناوریهای نوین در توسعه پایدار، گفت: ارتقای بهرهوری از مسیر نوآوری میتواند گامهای مؤثری برای تقویت امنیت غذایی کشور فراهم کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد مخبر در رویداد تبادل فناوری امنیت غذایی طی سخنرانی گفت : بحث امنیت غذا و سلامت جزو مولفه های بسیار مهم بازدارندگی است.
وی افزود : در برخی از حوزه های امنیت غذایی توفیقات خوبی انجام شده است و ۱۰ تا ۱۵ درصد اگر بهره وری اصلاح شود می توان در این حوزه فعالیتهای موثری انجام شود
وی خطاب به شرکتهای دانش بنیان مستقر در این رویداد گفت :این فرصت پیش آمده را از دست ندهید ،با تلاش و همکاری میتوان گامهای خوبی در این حوزه برداشت.
محمد مخبر افزود: امروز معیشت مردم به دست شماست واقعا سفره مردم دست شماست.
وی کفت: واقعا اگر بهره وری با فناوری افزایش یابد هم مشکل اشتغال و هم مشکلات حوزه امنیت غذایی برطرف می شود.
همچنین، اصغر نورالله زاده در رویداد تبادل فناوری امنیت غذایی طی سخنرانی گفت: موضوع امنیت غذایی در کشور حساس است و حوزه معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و صندوق نواوری و شکوفایی به امنیت غذایی به عنوان یک تکلیف نگاه میکنیم
وافزود: امنیت غذایی قابلیت زیادی دارد و باعث ایجاد فرصتهای کسب و کار را ایجاد میکنند.
وی به چالشهای این حوزه اشاره کرد و گفت:چالشهایی که در حوزه آب و خاک، در حوزه فرآوری و بسته بندی وجود دارد که با استفاده از فناوریهای نوین این چالشها برطرف شود.
وی افزود: ۹ حوزه دانش بنیانی تعریف شده که ۵ درصد شرکتهای دانش بنیان در حوزه صنایع غذایی و امنیت غذایی است که یکی از راهکارها این حوزه برای رفع چالشها تقویت اکوسیستم ود و شرکتهای دانش بنیان در این حوزه است.
وی افزود:ایجاد زیر ساختها و ارتقا سطح آموزش برای کشاورزان، توسعه برای بازاریابی برای محصولات از دیگر راهکارهای مطرح شده در این حوزه است و ما امادگی داریم با شرکتهای بزرگ و سایر نهادها همکاری کنیم تا در حوزه تامین غذایی اکوسیستم بخش حوزه امنیت غذایی تاثیر گذار باشیم و این همکاری با مجموعه بنیاد ایران پیشرفته ایجاد میشود تا شاهد تحول در بحث امنیت غذایی شاهد باشیم.
