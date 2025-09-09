پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش خراسانشمالی گفت: ۳۶۰ دانشآموز بازمانده از تحصیل امسال موفق به بازگشت به مدارس شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ علی متقیان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گفت: در مجموع هزار و ۱۸۷ دانشآموز بازمانده از تحصیل شناسایی شدند که تاکنون ۳۶۲ نفر به چرخه آموزش بازگشتهاند و تلاشها برای بازگرداندن باقی مانده دانشآموزان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه بازماندن از تحصیل در دوره متوسطه دوم بیشتر تحت تأثیر مسائل فرهنگی و اقتصادی است، افزود: از کل دانشآموزان بازمانده، ۹۷ نفر به دلیل ممانعت والدین و ۱۷۶ نفر نیز به علت جثه کوچک قادر به حضور در مدارس نبودند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در ادامه با اشاره به وضعیت بهداشتی مدارس گفت: در مجموع ۷۰۰ سرویس بهداشتی در مدارس استان نیازمند تعمیر و تجهیز هستند که از این تعداد، ۱۶۵ مورد نیازمند اقدام فوری است.
متقیان همچنین گفت: اکنون ۳۵۳ مدرسه عشایری در سطح استان فعال است که از این تعداد ۸۰ مدرسه سیار هستند و ۴۱ مورد آنها نیازمند سرویس بهداشتی است.
وی عنوان کرد: تلاش برای تجهیز مدارس، بهبود وضعیت سرویسهای بهداشتی و رفع موانع فرهنگی و اقتصادی ترک تحصیل دانشآموزان در دستور کار آموزش و پرورش استان قرار دارد و برنامههای عملیاتی برای بازگرداندن تمامی دانشآموزان به مدارس تدوین شده است.