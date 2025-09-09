مدیر امور آب شهرستان بروجرد گفت: برق ١١ حلقه چاه متخلف در شهرستان بروجرد به علت اضافه برداشت و کشت گیاهان آبدوست از سرخط قطع شد. ‌

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیر امور آب شهرستان بروجرد، عملیات قطع برق و جمع‌آوری ملزومات ۱۱ حلقه چاه در این شهرستان با موفقیت انجام شد.

‌

حمزه حسنوند گفت: این اقدام که به دستور مستقیم مقام قضایی و با حضور نمایندگانی از اداره منابع آب شهرستان بروجرد، اداره برق و یگان انتظامی انجام شد، در جهت مقابله با برداشت غیرقانونی آب و کشت محصولات آب‌دوست صورت گرفته است.





‌ مدیر امور آب شهرستان بروجرد عنوان کرد: این چاه‌ها برای آبیاری محصولات پرمصرف و نیز انتقال غیرمجاز آب به اراضی خارج از محدوده مجاز استفاده می‌شدند که علاوه بر افت سطح آب‌های زیرزمینی، پیامد‌های منفی زیست محیطی را به همراه داشته‌اند.

حسنوند در پایان اعلام کرد: در جریان این عملیات، برق چاه‌های متخلف قطع شد و ملزومات و تجهیزات آنها نیز جمع‌آوری گردید.