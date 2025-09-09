پخش زنده
امروز: -
اجرای بزرگترین طرح گردشگری شهر چرمهین در شهرستان لنجان با ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه بخش خصوصی تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره سرمایهگذاری و امور طرحهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: این طرح اولین و بزرگترین طرح گردشگری شهر چرمهین و دومین طرح بزرگ شهرستان لنجان است که در ششمین جلسه کمیته فنی سرمایهگذاری استان به تصویب رسید.
محمدرضا اکبری افزود: این طرح بزرگ گردشگری در قالب مجتمع گردشگری در زمینی به مساحت ۶۵ هزار مترمربع و با حجم سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد تومان به همت بخش خصوصی در حال احداث است.
وی گفت: این مجموعه گردشگری شامل فضاهای اقامتی با ۵۵ باب اتاق در زیربنایی به مساحت ۹۰۰۰ مترمربع و همچنین امکانات تفریحی و ورزشی ازجمله زمینبازی گلف به متراژ ۲۱۰۰۰ مترمربع خواهد بود.
رئیس اداره سرمایهگذاری و امور طرحهای استان اصفهان ادامه داد: ظرفیتهای جدید در بخش گردشگری، زمینهساز ارتقای شاخصهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در شهرستان لنجان است.