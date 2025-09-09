پخش زنده
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، بر لزوم تحول در بخش کشاورزی با اتکا به راهبردهای کلیدی توسعه بیمه، افزایش سرمایهگذاری و تقویت دیپلماسی غذایی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر فتحی در بیست و هفتمین وبینار تخصصی روابط عمومی که به همت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: این راهبردها با هدف ارتقای بهرهوری، کاهش هزینههای تولید، افزایش درآمد کشاورزان و تضمین امنیت غذایی کشور طراحی شدهاند.
وی بر اهمیت این اقدامات برای افزایش کارآمدی و بهرهوری در واحدهای تولیدی و مزارع تأکید کرد و اجرای این راهبردها را مستلزم بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهبود زیرساختهای تولید و توجه ویژه به تغییرات اقلیمی دانست.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به نقش محوری بیمه در کاهش خطرات فعالیتهای کشاورزی اشاره کرد و از آغاز بیمه اجباری گندم از سال گذشته خبر داد، چرا که تنها بیمه میتواند حداقلهای حمایتی را برای کشاورزان فراهم کند.
فتحی افزود: که با ورود بیمههای تجاری و استفاده از ظرفیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، تلاش میشود رقابت و پویایی بیشتری در این عرصه ایجاد شود.
وی همچنین تأکید کرد: ترویج فرهنگ بیمه در میان کشاورزان و افزایش سطح پوشش، منابع بیشتری را در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار میدهد و امکان ارایه خدمات گستردهتر فراهم میشود.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تلاش برای افزایش سرمایهگذاری دولتی در زیرساختها و ایجاد جذابیت بیشتر برای سرمایهگذاران بخش خصوصی خبر داد.
فتحی همچنین به تنوعبخشی به روشهای تأمین مالی در بخش کشاورزی اشاره کرد و اعلام داشت که تاکنون ۱۰ همت از طریق معرفی اوراق سپرده در این بخش جذب شده است.
وی افزایش ۳۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته را نتیجه تقویت دیپلماسی غذایی دانست.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: مراودات گستردهای با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری در حال انجام است تا هم نیازهای وارداتی کشور تأمین شود و هم مازاد تولید به بازارهای صادراتی هدایت شود و رویکرد وزارتخانه، حرکت به سمت تولید تجارتمحور است تا کشاورزی کشور از تولید مازاد عبور کرده و به سمت تولید پایدار و صادراتمحور هدایت شود.
فتحی از دیگر اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی میتوان به ارتقای بهرهوری، توسعه زنجیره ارزش و حمایت از تولیدکنندگان خرد اشاره کرد.
وی همچنین توسعه نظام بهرهوری را در راستای امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی از سیاستهای وزارتخانه عنوان کرد و برای تحقق آن، یکپارچهسازی و اقتصادی کردن اندازه اراضی کشاورزی را ضروری دانست.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان، بر اهمیت نقش رسانهها و روابط عمومیها در مدیریت بازار، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها و آگاهیبخشی به تولیدکننده و شبکه عرضه تأکید کرد.