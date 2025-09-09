

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،ساخت باغ‌موزه فرهنگ پهلوانی و بزرگ‌ترین زورخانه کشور در شیراز آغاز شد .

محمدحسن اسدی شهردار شیراز با اشاره به اینکه این طرح با اعتبار ۷۵۰ میلیارد تومان آغاز شده است، گفت: این مجموعه شامل یک باغ ایرانی به مساحت یک هکتار، موزه‌ای با زیربنای هزار مترمربع، بزرگ‌ترین زورخانه سرپوشیده کشور با مساحت دو هزار و ۵۰۰ مترمربع و یک زورخانه اصیل ۴۰۰ مترمربعی خواهد بود.

وی با بیان اینکه قدمت ورزش زورخانه‌ای بنا بر مستندات تاریخی به بیش از چهار هزار و ۵۰۰ سال بازمی‌گردد و به‌عنوان میراث ناملموس معنوی به ثبت رسیده است، افزود: هدف اصلی اجرای این پروژه، ترویج و اشاعه فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای در سطح ملی و حتی بین‌المللی است.