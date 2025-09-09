آغاز ساخت باغموزه فرهنگ پهلوانی و بزرگترین زورخانه کشور در شیراز
ساخت باغموزه فرهنگ پهلوانی و بزرگترین زورخانه کشور در شیراز آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،ساخت باغموزه فرهنگ پهلوانی و بزرگترین زورخانه کشور در شیراز آغاز شد .
محمدحسن اسدی شهردار شیراز با اشاره به اینکه این طرح با اعتبار ۷۵۰ میلیارد تومان آغاز شده است، گفت: این مجموعه شامل یک باغ ایرانی به مساحت یک هکتار، موزهای با زیربنای هزار مترمربع، بزرگترین زورخانه سرپوشیده کشور با مساحت دو هزار و ۵۰۰ مترمربع و یک زورخانه اصیل ۴۰۰ مترمربعی خواهد بود.
وی با بیان اینکه قدمت ورزش زورخانهای بنا بر مستندات تاریخی به بیش از چهار هزار و ۵۰۰ سال بازمیگردد و بهعنوان میراث ناملموس معنوی به ثبت رسیده است، افزود: هدف اصلی اجرای این پروژه، ترویج و اشاعه فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانهای در سطح ملی و حتی بینالمللی است.
شهردار شیراز تأکید کرد: عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده و شهرداری تمام تلاش خود را بهکار خواهد گرفت تا در زمان مقرر این مجموعه آماده بهرهبرداری و استفاده شهروندان قرار گیرد.این باغ موزه در منطقه چهار شهرداری و جنوب پارک جنت واقع شده است.