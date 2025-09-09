مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی از بازسازی ۱۱ هزار و ۷۱۰ مترمربع اماکن متبرکه در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ حجت الاسلام عظیم آسوده همزمان با آغاز هفته وقف در مصاحبه با خبرگزاری صدا وسیما گفت: این اقدامات شامل امامزاده سیدعباس (ع) بجنورد، امامزاده حمزه رضا در شیروان و امامزاده اسفراین بوده و با اعتبار ۱۱۷ هزار میلیارد ریال انجام شده است.

وی افزود: در همین مدت، زائرسرای ایوب سه طبقه با هر طبقه ۴۰۰ مترمربع و در مجموع هزار و ۲۰۰ متر مربع در بازده زمانی یکساله احداث شده است و همچنین مجتمع مسکونی موقوفی در بجنورد با پیشرفت ۴۴ درصد و در هفت طبقه با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال در دست اجرا است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در ادامه با اشاره به اقدامات کشاورزی و توسعه منابع آب گفت: در این بازه زمانی ۶ هکتار زعفران در شیروان و فاروج کشت شده و استخر ذخیره آب نیز در شهرستان فاروج ساخته شده است.

حجت‌الاسلام آسوده همچنین فاز دوم باغ انگور به مساحت ۶ هکتار با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال واگذار به شرکت اوقاف شده و فاز نخست شامل ۱۰ هکتار باغ انگور است.