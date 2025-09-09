پخش زنده
امروز: -
مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد: مرحله چهارم کالابرگ دهکهای یک تا سه درآمدی، فردا برای مشمولان شارژ میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زینل پور گفت: مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی دهکهای یک تا سه درآمدی، فردا برای مشمولان به ازای هر نفر از اعضای خانواده به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان شارژ میشود.
وی ادامه داد: مهلت استفاده از اعتبار این کالا برگ تا پایان آبان ماه میباشد و مشمولان میتوانند با مراجعه به هریک از فروشگاههای خرد و زنجیرهای استان یزد ۱۱ قلم کالای مصوب در طرح کالابرگ الکترونیکی را خریداری کنند.
در استان یزد ۱۰۱ هزار و ۳ خانوار معادل ۲۵۸ هزار و ۷۹۴ نفر مشمول دریافت کالابرگ الکترونیک در دهکهای یک تا سه درآمدی هستند.