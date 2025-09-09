به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بسته بدون تعارف هفته با سه گزارش و خبر آماده پخش شد.

کلنگ احداث مجتمع ۵۶ واحدی بهشهر حدود ۶ سال قبل به زمین زده شد، اما هنوز به بهره برداری نرسیده و این کار موجب مشکلاتی برای صاحبان این واحد‌ها ایجاده کرده است.

قطعی برق موجب مشکلاتی برای شالیکوبی داران استان ایجاد کرده و دستگاه هنگام قطعی برق، شالی‌های مردم را به نیم تبدیل می‌کند.

پایین آمدن سطح آب سد شیاده بابل باعث شده مردم و مسافران و صاحبان اماکن گردشگری با مشکل مواجه شوند.

