به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حاضران در این مراسم جان نثاری مردم در قیام ۱۷ شهریور را فرهنگ دفاع از انقلاب در کشورمان عنوان کردند.

ردار صالح نژاد فرمانده تیپ قمر بنی هاشم (ع) سخنران ویژه این مراسم پایداری در مسیر شهدا را راه مقاومت در برابر استکبار جهانی عنوان کرد و گفت در هر رویداد تاریخی که مردم پایه کار انقلاب بودند، آثار بزرگی از این حماسه‌ها بر جای ماند.

مردم استان چهارمحال و بختیاری در رویداد قیام خونین ۱۷ شهریور همگام با مردم دیگر استان‌ها بر علیه حکومت ستمشاهی قیام کردند.