بیست و سومین دوره مسابقات آزمایشگاهی علوم تجربی در کهگیلویه و بویراحمد با حضور ۱۸ گروه از دانش‌آموزان پایه‌های دهم و یازدهم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان در حاشیه برگزاری این مسابقات که در پژوهش سرای حضرت امام جعفر صادق (ع) گفت: بیست و سومین دوره مسابقات آزمایشگاهی علوم تجربی (عملی) در سطح استان با حضور بیش از ۴۰۰ دانش‌آموزان پایه‌های دهم و یازدهم. در مرحله شهرستانی برگزار شد.

ابراهیم دباغ امینی افزود: در این دوره از رقابت‌ها ۱۸ تیم دو نفره شامل ۹ تیم از پایه دهم و ۹ تیم از پایه یازدهم از شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان حضور یافتند و در چهار گرایش فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی و علوم زمین به رقابت پرداختند.

دباغ امینی اضافه کرد: داوری این مسابقات توسط ۱۲ داور متخصص در هر گرایش، به‌صورت منظم و دقیق انجام گرفت و سطح علمی و عملی دانش‌آموزان در حوزه علوم تجربی ارزیابی شد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان ادامه داد: در پایان این رقابت‌ها سه تیم برتر از پایه دهم و سه تیم برتر از پایه یازدهم به مرحله کشوری مسابقات راه خواهند یافت و به نمایندگی از استان کهگیلویه و بویراحمد حضور پیدا خواهند کرد.