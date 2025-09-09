دادستان باوی در بازدید از مرکز بهداشت و درمان شهر ملاثانی، بر رفع نواقص و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جابر امام قلی‌پور به منظور بررسی مسائل و موضوعات بهداشت و درمان این شهرستان به صورت سرزده از مرکز بهداشت و درمان شهر ملاثانی بازدید کرد.

وی ضمن بازدید از بخش‌ها و قسمت‌های مختلف این مرکز بهداشت، بر ضرورت رفع کامل نواقص و ایرادات موجود در جهت رضایتمندی مراجعین و بیماران تاکید کرد.

امام قلی‌پور به مدیران و مسئولان این مرکز توصیه کرد تا سلامت مردم را در اولویت خود قرار دهند.

دادستان باوی همچنین تاکید کرد که این بازدید‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.