دادستان باوی در بازدید از مرکز بهداشت و درمان شهر ملاثانی، بر رفع نواقص و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جابر امام قلیپور به منظور بررسی مسائل و موضوعات بهداشت و درمان این شهرستان به صورت سرزده از مرکز بهداشت و درمان شهر ملاثانی بازدید کرد.
وی ضمن بازدید از بخشها و قسمتهای مختلف این مرکز بهداشت، بر ضرورت رفع کامل نواقص و ایرادات موجود در جهت رضایتمندی مراجعین و بیماران تاکید کرد.
امام قلیپور به مدیران و مسئولان این مرکز توصیه کرد تا سلامت مردم را در اولویت خود قرار دهند.
دادستان باوی همچنین تاکید کرد که این بازدیدها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.